На виборах голів сільрад 18 березня фальсифікацій не допустять

Представники опозиції у Вінницькій області заявляють, що не допустять порушень і застосування адмінресурсу на виборах у Ворошилівці Тиврівського району, Олениці Тростянецького району, Рудниці Піщанського району та Жеребилівці Могилів-Подільського району.

Про це голова Вінницької обласної партійної організації „ВО „Батьківщина” Людмила Щербаківська повідомила 2 березня на прес-конференції із місцевими ЗМІ.

„Тренувальними” для місцевих бютівців були проміжні вибори до Вінницької обласної ради по округу № 19 у Липовецькому районі, де висувався єдиний опозиційний кандидат від КОДу Віктор Качур.

Представники опозиції зробили багато конкретних висновків, зокрема, на їхню думку, однією із технологій є заниження явки виборців, також використання смс-повідомлень із псевдо інформацією щодо відсторонення опозиційного кандидата від виборів.

- Ми не готові були до всіх викликів, з якими нам довелось стикнутися під час виборчого процесу, - говорить Віктор Качур. – Проте ми не оскаржуватимемо результати виборів, а звернемося до суду за окремими фактами порушень. Зокрема, у нас є відео- та фотоматеріали, якими ми можемо підтвердити, що застосовувались певні виборчі технології. Наприклад, кандидат від Радикальної партії в с.Нарцизівка презентувала в кожну хату набори із зубною пастою та милом.

За словами Людмили Щербаківської, яка планує балотуватись до Верховної Ради у місті Вінниця по тому ж одномандатному мажоритарному округу, де вона перемогла до обласної ради, на кожній дільниці має бути відео- та фотокамера, пильні спостерігачі, які миттєво реагуватимуть на порушення складанням протоколів, та представник преси.

