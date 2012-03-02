Переможці студентського балу пакують валізи на Відень

1 березня відбувся традиційний Студентський бал. Він став підсумком 15 балів, які пройшли у вищих навчальних закладах міста. Учасниками цьогорічного балу стали переможці балів у навчальних закладах міста та 50 щасливців, які стали переможцями Інтернет-голосування. Конкурс на бал складав 4 чоловіка на місце.

Про це повідомив Відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради.

На П'ятому ювілейному студентському балу міського голови був презентований великий торт вагою 30 кг у вигляді залікової книжки та підписом міського голови «відмінно».

Бал складався з ІІ частин: у І-й частині (класичній) музичну атмосферу створював Академічний камерний оркестр «Арката» та зразковий ансамбль бального танцю «Грація». У ІІ-й частині настрій створював музичний гурт «Клондайк-Бенд».

Журналісти традиційно обрали Короля та Королеву балу - Грушецький Владислав (студент Вінницького училища культури та мистецтв ім. Леонтовича) та Балан Тетяна (студентка Вінницького національного аграрного університету). А самі студенти голосували за Міс та Містера Вишуканість. В цій номінації перемогла пара № 2 - Познякова Валерія та Яковенчук Ярослав, які навчаються в Вінницькому національному аграрному університеті.

Від імені Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, муніципальна компанія «Турцентр Подільський» подарувала парі, яка перемогла, подорож до м. Відень на Віденський бал.