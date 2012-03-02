Вінничанам добавили землі на останній притулок
13:54, 02 березня 2012Вінниця
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У Луці-Мелешківській
Вирішено питання розширення кладовища біля с. Лука Мелешківська.
Про це повідомив директор Департаменту комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради Ігор Корольчук.
За словами посадовця, у 2011 році міська влада вже отримала акт на право користування земельною ділянкою під кладовище біля с. Лука-Мелешківська.
Наразі Департамент комунального господарства і благоустрою спільно з Департаментом міського господарства вже провели роботи з розширення території цвинтаря на 5.9 га.
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