Вінничанам добавили землі на останній притулок

Вирішено питання розширення кладовища біля с. Лука Мелешківська.

Про це повідомив директор Департаменту комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради Ігор Корольчук.

За словами посадовця, у 2011 році міська влада вже отримала акт на право користування земельною ділянкою під кладовище біля с. Лука-Мелешківська.

Наразі Департамент комунального господарства і благоустрою спільно з Департаментом міського господарства вже провели роботи з розширення території цвинтаря на 5.9 га.