Для вас співатиме Кавалер ордена княгині Ольги

Регіональний центр сучасного мистецтва "Арт-Шик" запрошує 10 березня (о 18.00.) на творчий вечір відомої співачки, заслуженої артистки України, Кавалера ордена княгині Ольги Ірини Швець. Ця авторська зустріч з талановитою співачкою буде носити назву "Під звуки ніжні романсу" і подарує слухачам зустріч з класичним та з російським романсом.

Ірина Швець закінчила Санкт-Петербурзький інститут театру музики і кінематографії імені М.Черкасова, де отримала спеціальність "артистка драматичного театру" і "артистка музичного театру". Стажувалася у музичній академії ім. Я. Сібеліуса м. Хельсінкі (Фінляндія). Виконавську діяльність поєднує з педагогічною та науковою роботою, веде вокальний клас на музично-педагогічному факультеті Вінницького державного педагогічного університету. Талановита, харизматична, яскрава виконавиця, Ірина Швець успішно гастролює з концертами в Україні, Росії, Білорусі, Молдові, Польщі, Німеччини та Фінляндії.

Акомпанувати співачці в цьому концерті, що складатиметься з двох відділень, буде відомий піаніст, заслужений артист України киянин Володимир Тюрін.

Кількість квитків обмежена! Вартість квитків 80 та 100 гривень.