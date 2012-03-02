Щербаківська залишиться очільницею обласної "Батьківщини"

„Влада хоче створити розкол в опозиції”, - заявила на прес-конференції 2 березня голова Вінницької обласної партійної організації „ВО „Батьківщина” Людмила Щербаківська, коментуючи інформацію у ЗМІ щодо зняття її з посади керівництвом „Батьківщини” за програш на довиборах у Липовецькому районі.

За її словами, сьогодні влада відчуває певний острах перед опозицією і з допомогою технологій намагається залякати та не допустити представників опозиції до виборів.

„Я в партії „Батьківщина” вже 10 років – як працювала з перших днів, так і працюватиму”, - заявила Людмила Щербаківська.

Вона також повідомила, що після виборів особистої зустрічі з керівництвом столичної „Батьківщини”, зокрема з Олександром Турчиновим, не мала. Разом з тим наголосила на тому, що народний депутат від „Батьківщини” Олександр Сочка і інтерв’ю виданню „Комментарии” http://politics.comments.ua наголосив, що Щербаківську обласна конференція переобрала вдруге очільницею обласної партійної організації, а так званий конфлікт є замовним.

Натомість для Людмили Михайлівни як для керівника і депутата обласної ради роботи є вдосталь, і відпочивати їй ніколи, бо до області фактично безперебійно приїздять народні депутати від БЮТ – підтримувати Качура на виборах приїздив наш земляк нардеп Володимир Яворівський, на обласну конференцію – ще один наш земляк екс-керівник апарату Кабінету міністрів Михайло Левинський, а сьогодні з жителями Тростянеччини зустрічається народний депутат України Андрій Шкіль. Поки що достеменно невідомо, чи балотуватимуться ці люди на одному з округів Вінниччини, але на закиди журналістів щодо позиціонування негативного відношення до Наталі Королівської, яка донедавна теж була частим гостем на Вінниччині, Людмила Щербаківська відповіла, що „та є діючим членом фракції „БЮТ-Батьківщина” у Верховній Раді”.

Як відомо, згідно із заявами лідерів „Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина”, підписані угоди про об’єднання зусиль на виборах до Верховної Ради між керівництвом „Народної самооборони” та Народного руху України, згідно з якими в областях утворюватимуться спільні штаби.

