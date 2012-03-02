Немолоді вінничани накрали парфумів на 2 тис. гривень

До Староміського райвідділу міліції звернувся 46-річний місцевий житель, директор одного з магазинів міста з заявою про те, що з приміщення магазину була скоєна крадіжка парфумів на загальну суму майже 2000 гривень.

Про це повідомило УМНС України у Вінницькій області.

Працівниками міліції було встановлено, що даний злочин скоїли 46 та 54-річні вінничани. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України – «Крадіжка».

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