Чергові торги в сфері страхування відбудуться у Вінниці

16:24, 02 березня 2012
Вінниця
0 0

Ініціатор - “Вінницягаз”

Державний тендер, підготовку якого завершив тендерний комітет ВАТ "Вінницягаз", викликаний необхідністю заручитися полісами ОСАЦВ для транспортного парку підприємства.

Про це повідомив портал Ua-tenders.com.

Конкурсні торги в сфері страхових послуг тривають. Неодноразово проводив такі тендери Київ, Дніпропетровськ, Харків і інші найбільші міста країни, пропонуючи страховим компаніям масштабні контракти. В даний час їх послуги затребувані в Вінниці, а ініціатива виходить від підприємства, що займається газифікацією і газопостачанням регіону, а також експлуатацією наявних на його території газових мереж, – ВАТ "Вінницягаз".

Оголошений тендер на поставку страхових послуг повинен відбутися 2 квітня. Ця дата, до речі, названа і кінцевої для прийому тендерних пропозицій учасників торгів. Предметом закупівлі стануть послуги, пов'язані з обов'язковим згідно вимог чинного законодавства, страхуванням відповідальності суб'єктів, які володіють наземними транспортними засобами. Як свідчить тендерна документація, страхуванню підлягають 339 одиниць транспорту, що належить "Вінницягаз".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter