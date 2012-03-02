Чергові торги в сфері страхування відбудуться у Вінниці

Державний тендер, підготовку якого завершив тендерний комітет ВАТ "Вінницягаз", викликаний необхідністю заручитися полісами ОСАЦВ для транспортного парку підприємства.

Про це повідомив портал Ua-tenders.com.

Конкурсні торги в сфері страхових послуг тривають. Неодноразово проводив такі тендери Київ, Дніпропетровськ, Харків і інші найбільші міста країни, пропонуючи страховим компаніям масштабні контракти. В даний час їх послуги затребувані в Вінниці, а ініціатива виходить від підприємства, що займається газифікацією і газопостачанням регіону, а також експлуатацією наявних на його території газових мереж, – ВАТ "Вінницягаз".

Оголошений тендер на поставку страхових послуг повинен відбутися 2 квітня. Ця дата, до речі, названа і кінцевої для прийому тендерних пропозицій учасників торгів. Предметом закупівлі стануть послуги, пов'язані з обов'язковим згідно вимог чинного законодавства, страхуванням відповідальності суб'єктів, які володіють наземними транспортними засобами. Як свідчить тендерна документація, страхуванню підлягають 339 одиниць транспорту, що належить "Вінницягаз".