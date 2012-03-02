Маршрутка збила на Келецькій 17-річну студентку

Дівчину госпіталізовано

Вчора о 17.00 по вул. Келецька 25-річний водій автомобіля "БОГДАН" , житель с. Вінницькі Хутори, скоїв наїзд на пішохода, - 17-річну вінничанку, студентку Вінницького національного медичного університету. Про це повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області. Внаслідок ДТП, дівчинку з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою голови госпіталізована в обласну дитячу лікарню.

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