Призовники цього року навесні в армію не підуть

“Завершення навчання у навчальних закладах на місяць раніше, у травні 2012 року, не спричинить призову випускників на військову службу і не обмежить їх право на здобуття вищої освіти”.

Так прокоментував Міністр оборони України Дмитро Саламатін особливості весняного призову цього року, пов’язані з проведенням в Україні фінальної частини Євро-2012.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

– Закликаю юнаків та їхніх батьків не хвилюватися і спокійно готуватися до вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Міністерство оборони забезпечить кожному випускнику 2012 року право на продовження освіти, – підкреслив Дмитро Саламатін.

Глава оборонного відомства також повідомив, що начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Володимир Замана спеціальною телеграмою довів відповідну інформацію до відома Командування Сухопутних військ, оперативних командувань та військових комісаріатів ЗС України.

Довідка. Весняний призов 2012 року проходитиме під час підготовки до проведення Євро-2012. Одним із заходів підготовки є рішення про завершення навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II ступеня акредитації на місяць раніше, у травні 2012 року. Внаслідок цього призовники, які закінчують навчання, можуть бути призвані на строкову військову службу навесні, що обмежує їх права на отримання освіти.

Тому Міністерством оборони України прийнято рішення змінити умови проведення весняного призову 2012 року.