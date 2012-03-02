На Бершадщині в дротах вітер не гуде

У Бершадському районі працівники міліції затримали 35 – річного чоловіка, який розукомплектував лінію електропередачі і викрав 800 метрів алюмінієвогодроту. Це сталося днями в одному із сіл району. Чоловік, як з’ясувалося, розібрав у нічний час лінію, яка проходила по сільській вулиці.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив виконуючий обов’язки начальника Бершадського райвідділу міліції Олег Безпалько, підозрюваний виявився непрацюючим жителем цього села. Раніше у нього були проблеми із законом і наразі встановлено, що його розшукує поліція Молдови за підозрою у скоєнні тяжкого злочину.

Викрадений алюмінієвий дріт чоловік поламав на куски і здав в один з пунктів прийому металобрухту. За фактом крадіжки правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.