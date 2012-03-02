Вінниччина нагороди за сучасні заклади освіти
Привезли з Міжнародної виставки
З Третьої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012», яка днями проходила у Києві, навчальні заклади та установи освіти Вінниччини привезли усі види нагород.
На участь у заході власні розробки подали 22 професійно-технічні та 31 заклад системи загальної середньої та дошкільної освіти, управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр ПТО у Вінницькій області та Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педпрацівників.
Про це повідомило Інтернет-представництво Вінницької ОДА.
За результатами виставки-презентації було визначено та нагороджено навчальні заклади, які представили кращі розробки, серед них – і заклади освіти Вінницької області.
Золота медаль:
- Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації – «За активну діяльність з модернізації закладів освіти регіону»;
- Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області;
- Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту – «За розвиток міжнародних зв’язків»;
- Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище та ТОВ «Енергобуд» - «Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу професійно-технічної та загальної середньої освіти»;
- ДПТНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»;
- Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.
Срібна медаль:
- Вище професійне училище № 42 м. Погребище;
- Дошкільний навчальний заклад № 35 м. Вінниці;
- Ліцей Козятинської міської ради;
- ЗНВК «Школа – інтернат - гімназія» ім. В. Підгорбунського Козятинської районної ради»;
- Дошкільний навчальний заклад № 27 м. Вінниці.
Бронзова медаль:
- Вище професійне училище № 41 м. Тульчин.
- «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ст.- гімназія №6 м. Вінниці».
Нагороди та дипломи, що засвідчують перемогу, навчальним закладам вручали Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник та Президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремінь.