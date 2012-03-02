Вінниччина нагороди за сучасні заклади освіти

З Третьої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012», яка днями проходила у Києві, навчальні заклади та установи освіти Вінниччини привезли усі види нагород.

На участь у заході власні розробки подали 22 професійно-технічні та 31 заклад системи загальної середньої та дошкільної освіти, управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр ПТО у Вінницькій області та Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педпрацівників.

Про це повідомило Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

За результатами виставки-презентації було визначено та нагороджено навчальні заклади, які представили кращі розробки, серед них – і заклади освіти Вінницької області.

Золота медаль:

- Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації – «За активну діяльність з модернізації закладів освіти регіону»;

- Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області;

- Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту – «За розвиток міжнародних зв’язків»;

- Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище та ТОВ «Енергобуд» - «Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу професійно-технічної та загальної середньої освіти»;

- ДПТНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»;

- Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

Срібна медаль:

- Вище професійне училище № 42 м. Погребище;

- Дошкільний навчальний заклад № 35 м. Вінниці;

- Ліцей Козятинської міської ради;

- ЗНВК «Школа – інтернат - гімназія» ім. В. Підгорбунського Козятинської районної ради»;

- Дошкільний навчальний заклад № 27 м. Вінниці.