На вінницьких річках почався льодохід

У зв’язку з суттєвим зниженням температури та випаданням снігу в ніч на 2.03 відбулись зміни у розподілі висоти снігового покриву таким чином: в східних районах області та в Придністров’ї висота в межах 15-19 см, на решті території 11-14 см.

Про це повідомляє Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської аварії.

Запас води в снігу збільшився на 5 мм та складає 35 мм, що відповідає місячній нормі опадів. Відбувається зміцнення льодового покриву. Відмічається незначне добове коливання рівнів води на водних об’єктах.