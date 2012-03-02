На вінницьких річках почався льодохід
17:21, 02 березня 2012Вінниця
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Відмічається коливання рівня води
У зв’язку з суттєвим зниженням температури та випаданням снігу в ніч на 2.03 відбулись зміни у розподілі висоти снігового покриву таким чином: в східних районах області та в Придністров’ї висота в межах 15-19 см, на решті території 11-14 см.
Про це повідомляє Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської аварії.
Запас води в снігу збільшився на 5 мм та складає 35 мм, що відповідає місячній нормі опадів. Відбувається зміцнення льодового покриву. Відмічається незначне добове коливання рівнів води на водних об’єктах.
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