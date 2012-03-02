Прокурори знайшли у податківців зловживань на 10.2 млн. гривень

Внаслідок неправомірних дій посадових осіб ДПІ у м. Вінниці до бюджету не надійшло більше 10 мільйонів гривень. Прокуратурою м. Вінниці порушено кримінальну справу.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Службові особи Державної податкової інспекції у м. Вінниці у 2011р., зловживаючи службовим становищем, незаконно звільнили одне із приватних акціонерних товариств від сплати до бюджету грошових зобов'язань на загальну суму 10 208 207 гривень.

Прокуратурою міста Вінниці порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями ДПІ у м. Вінниці за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України (зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).