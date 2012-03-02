Озимину пересіватимуть на 10% загальних площ

У Вінницькій області планується пересіяти 30 тис. га площ, засіяних озимими культурами, які вимерзли внаслідок низьких температур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

«В області необхідно буде пересіяти 30 тисяч га під озиминою - це до 10% загальних посівних площ», - сказав керівник області.

Як повідомляв УНІАН, посів озимини зернових здійснений на 415 тис. га з 443 тис. га від запланованих площ. З них озимої пшениці посіяно на 355 тис. га з 375 тис. га запланованих площ. Розширені площі під озимим житом, в якому область останнім часом відчуває потребу, – воно посіяна на 8,2 тис. га, що на 3 тис. га більше, ніж в 2010 році.

