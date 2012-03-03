У коледжі виявили порушень на 800 тис. гривень

Порушення на суму 803 тис. гривень виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету за період із квітня 2008 по листопад 2011рр. З них – 752 тис. гривень складають порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, ревізори виявили 33 випадки недотримання випускниками, котрі навчалися у коледжі за держзамовленням, умов договору щодо працевлаштування за місцем направлення на роботу та відпрацювання трирічного терміну. Варто зауважити, що на їх підготовку із бюджету держави витрачено понад 343 тис. гривень.

Більш як 296 тис. гривень із загального фонду кошторису коледжу витрачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих мешканцями гуртожитку, тоді як відповідні розрахунки повинні здійснюватися за кошти, отримані від плати за проживання у ньому.

Виявили й ревізори 172 випадки недонарахування та не отримання у повному розмірі плати за навчання в коледжі на загальну суму понад 61 тис. гривень. Поряд з тим, у бухгалтерському обліку не відображено отримання коледжем 47 тис. гривень, сплачених студентами за навчання заздалегідь.

Окрім того, в навчальному закладі мали місце порушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати, оплата у завищених розмірах вартості виконаних будівельно-ремонтних робіт, нестача матеріальних цінностей тощо, – усього на загальну суму більш як 50 тис. гривень.

За недотримання вимог чинного законодавства на сімох посадових осіб Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу складені протоколи про адміністративне правопорушення, а матеріали ревізії передані правоохоронним органам. Крім того, за порушення бюджетного законодавства застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби.