Керівник підприємства не хотів платити 5 млн. грн. зарплати

Керівник одного із акціонерних товариств не виплатив близько 5 мільйонів гривень заробітної плати працівникам підприємства. Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області відносно Генерального директора одного із акціонерних товариств порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Керівник підприємства умисно та безпідставно за грудень 2011 р. і січень 2012 р. не виплатив заробітну плату 1230 працівникам на загальну суму 4793829 гривень, що підтверджується матеріалами перевірки.