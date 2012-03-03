Щодня на Вінниччині реєструється 4 платника ПДВ

За даними відділу обліку платників податків та обробки податкової звітності управління інформатизації впродовж лютого свідоцтва ПДВ-платника на Вінниччині отримали 70 суб’єктів підприємницької діяльності регіону, тоді як загалом за 2011 рік платниками податку на додану вартість стали лише 246 СПД.

Як повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області, за ініціативи Голови ДПСУ Олександра Клименка запропоновано скоротити форму заяви про реєстрацію з 10 до 3-х сторінок та надати право підприємствам, що користуються електронно-цифровим підписом, подавати заяви дистанційно – за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Отож, запровадження нової спрощеної процедури реєстрації платників ПДВ дає перші результати. Відтак, органи ДПС області щодня видають в середньому по 4 свідоцтва платника ПДВ. Статистика засвідчує, що темпи реєстрації платників ПДВ на Вінниччині зросли більше ніж вдвічі відповідно до середньомісячного показника листопада – грудня 2011 року. До того ж близько 60% підприємств отримали свідоцтво платника ПДВ протягом 6 робочих днів, хоча законом передбачено термін до 10 робочих днів.