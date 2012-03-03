Визначено переможців конкурсу на кращий благоустрій

На Вінниччині визначено переможців ІІ етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Конкурсна комісія під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Романа Аксельрода підбила підсумки та визначила переможців ІІ етапу конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2011 рік. За результатами проведення конкурсу на першому етапі (ІV – VI категорія населених пунктів) документи для участі у ІІ етапі конкурсу подали наступні територіальні громади:

- по ІV категорії населених пунктів – м. Козятин, м. Ладижин, м. Могилів-Подільський, м. Хмільник, м. Липовець, м. Тульчин;

- по V категорії населених пунктів – смт Тростянець, смт. Вапнярка;

- по VІ категорії населених пунктів с. Кузьминці Барського району, с. Войтівка Бершадського району, с. Жежелів Козятинського району, с. Костюківка Теплицького району, с. Серебрія Муровано-Куриловецького району, с. Конищів Мурованокуриловецького району, с. Чорномин Піщанського району, с. Спичинці Погребищенського району, с. Жабокрич Крижопільського району, с. Скаржинці Хмільницького району, с. Рогізка Чечельницького району.

Після перевірки на правильність оформлення та відповідність Умов конкурсу наданих з місць документів на основі показників рівня благоустрою територій населених пунктів за звітний період було здійснено попередню оцінку.

Рейтинг учасників, оцінених згідно із критеріями, визначався за сумарним зростанням значень кількості балів.

Переможцями конкурсу стали:

IV категорія населених пунктів

І місце – м. Ладижин; ІІ місце – м. Липовець; ІІІ місце – м. Хмільник;

V категорія населених пунктів

І місце - селищу Тростянець, ІІІ – місце – селищу Вапнярка;

VI категорія населених пунктів

І місце – с. Жежелів Козятинського району, ІІ місце – с. Костюківка Теплицького району; ІІІ місце – с. Скаржинці Хмільницького району.

