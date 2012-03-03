Вихованці інтернату обікрали будинок

Наприкінці лютого, у вільний від навчання час троє неповнолітніх учнів Тульчинської школи-інтернату скоїли крадіжку побутової техніки з приватного будинку.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

До Тульчинського райвідділу міліції звернувся 35-річний житель одного з сіл району з повідомленням про те, що з його будинку, у якому він тимчасово не проживає, невідомі особи скоїли крадіжку мобільного телефону, ігрової приставки, DVD-плеєра та 140 дисків до нього.

Оглянувши будинок потерпілого, правоохоронці з’ясували, що зловмисник потрапив у будинок через невелике за розміром вікно, витягнувши шибку. Отже, не було сумнівів, що до злочину причетна людина невеликого зросту, або дитина. Перевіряючи коло осіб, які могли б бути причетними до даного злочину, оперативники з’ясували, що у одній з кімнат, де мешкають вихованці місцевої школи-інтернат, з’явився DVD-плеєр з дисками. Дирекції закладу хлопці пояснили, що дану відеотехніку подарували батьки одного з вихованців. Коли у закладі з’явилися працівники міліції, троє учнів 14,16 та 17 років, зізналися дирекції інтернату, що вони скоїли крадіжку, та повернули усі викрадені речі.

Як повідомив начальник Тульчинського райвідділу міліції Олег Революк, за даним фактом порушена кримінальну справу за ознакам злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України - «Крадіжка», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.