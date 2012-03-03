Джига цікавиться грошовою оцінкою земель

Голова обласної державної адміністрації Микола Джига під час робочої поїздки провів нараду з головами Калинівської, Козятинської та Хмільницької районних державних адміністрації, на якій керівники районів прозвітували про основні досягнення в роботі.

Про це повідомляє Інтернет-представництво відомства.

Начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник поінформував про хід робіт із грошової оцінки земель. Він зазначив, що незважаючи на проведену роботу, мають місце проблеми. Зокрема, не всі органи місцевого самоврядування спрямовують кошти на проведення грошової оцінки земель.

Детально зупинивсь на державній реєстрації договорів оренди земельних ділянок, розмежуванні земель державної та комунальної власності, оренді земельних часток (паїв), ефективності використання земель запасу, резервного та водного фонду.

Він зазначив, що на території Калинівського району є 181 водний обєкт і тільки 52 із них знаходяться в оренді. Орендна плата за використання земель водного фонду складає 186,9 грн за гектар, а це нижче середньообласного показника.

Нарада мала на меті підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення , а також збільшення надходжень до бюджетів місцевих рад.

