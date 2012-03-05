Перша перемога "Ниви" у міжсезонні

Третього березня вінницька “Нива” удома, на штучному домашньому полі, провела третій контрольний поєдинок у міжсезонні. Після виїзної “сухої” нічиї з білоцерківським “Арсеналом” та домашньої поразки з рахунком 0:1 від друголігового “Славутича” вінницькі футболісти нарешті здобули перемогу. З мінімальною перевагою 1:0 “Нива” здолала той самий “Арсенал” (Біла Церква), який завітав до міста над Бугом на матч-відповідь.

Єдиний гол було забито на 70-й хвилині. Хаблова вивели у вільну зону поблизу лівого кута штрафного майданчика. Він не став бити, а вирішив переадресувати м'яч на праву половину штрафного майданчика, куди вже набігав Касянчук. Той відразу ж сильно пробив у дальній кут воріт. Невідомо, чи залетів би м'яч в сітку після цього удару, але на шляху шкіряної кулі опинився Горецький, який з декількох метрів загнав м'яч в сітку!

За підсумками гри можна зробити висновок, що "Нива" помалу прогресує, налагоджуються ігрові зв’язки між численними новачками. На жаль, водночас просліджуються старі проблеми в атаці. Навряд чи ми навесні побачимо яскравий, результативний футбол у виконанні "Ниви". Вже зараз можна побачити напрямок гри "від оборони"