П'ятнадцятою "Міс Вінниця" стала студентка Аграрного університету

Вчора, 4 березня, Вінниця вп’ятнадцяте обрала головну красуню міста. Перемогла у конкурсі “Міс Вінниця -2012” студентка ВНАУ Олена Марцинюк. Дівчині 18 років, усе життя попереду, але шлях до успіху вона починає титулованою красунею.

Титул Віце-міс журі віддало двом дівчатам, - 16-річній випускниці загальноосвітньої школи № 5 Катерині Томчук та 21-річній студентці Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Юлії Саранчук. Остання, до речі, завоювала симпатії журналістів, відтак, стала перемогла в номінації «Міс мас-медіа».

Найкращою для Інтернет-спільноти стала Олеся Петровська, студента Вінницького торгово-економічного інституту КНТЕУ, - вона «Міс Інтернет».

Дві номінації і в Юлі Фурман, школярки з Томашполя. Дівчина стала «Міс глядацьких симпатій», а також «Міс спорт». Останню номінацію, до речі, цього року ввели вперше.

Особливий респект організаторам, які вивели на сцену вінничанок, які виборювали перемогу у конкурсах краси “Міс Вінниця” у різні роки і представляли наше місто на національних конкурсах. Ці молоді, вродливі і самодостатні жінки знайшли себе у життя, окремі виходили на сцену зі своїми дітками. Цього рназу вони дефілювали по сцені як почесні гості.