Бізнесмен 162 працівникам не платив зарплату 4 місяці

Нещодавно в одному з районів Вінницької області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили керівника підприємств, який створив заборгованість з виплати заробітної плати на суму понад 432 тисячі гривень. 162 працівника цього підприємства 4 місяці безпідставно не отримували зарплату.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник УДСБЕЗ УМВС у Вінницькій області Сергій Бевзенко, під час проведення перевірки було встановлено, що на рахунках підприємства необхідні гроші були. З жовтня 2011 року по лютий 2012 року працівникам підприємства безпідставно не виплачували зарплату, мотивуючи відсутністю коштів.

Наразі органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) КК України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.