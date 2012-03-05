Кікбоксери змагатимуться у "Нокауті"

Відкритий чемпіонат Вінницької області з кікбоксінгу (за версією WKA) пройде 11 березня у вінницькому спортивному клубі «Нокаут». Початок – об 11.00. На змагання запрошуються глядачі, яких у “Нокауті” вміщується близько півтисячі. Вхід – вільний.

Організатори заходу - спортуправління Вінницької облдержадміністрації, обласний осередок української Асоціації кікбоксингу за версією WKA та громадська молодіжна організація "СЛАВІС-Вінниця".

– У чемпіонаті братимуть участь близько сотні спортсменів: з Вінниці, Могилева-Подільського, Жмеринки, Стрижавки, Ладижина, Калинівки, Гнівані і Тульчина. Окремо змагатимуться юнаки, дівчата, юніори, юніорки, чоловіки та жінки., – розповів голова ГО «СЛАВІС-Вінниця" Сергій Мар’янчук. – Турнір допоможе сформувати збірну Вінницької області для участі в чемпіонаті України з кікбоксінгу (за версією WKA), яка пройде 19 по 22 квітня у Сумах. Медалі там розігруватимуться у кількох розділах: семі-контакт, лайт-контакт, фул-контакт і лоу-кік.