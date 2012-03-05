Хмільничани хочуть від Тарасюка історичної справедливості

Громадська організація «Братство хмільничан у Києві» ініціювала відновлення історичної справедливості щодо дати заснування міста Хмільника.

Про це повідомив портал Вінниця ОК.

Зокрема, активісти об’єднання написали листа лідеру Народного Руху України Борису Тарасюку, в якому вимагають від нього визнати свою помилку.

Справа в тому, що саме Б.Тарасюк подав до Верховної ради проект Постанови «Про відзначення 650-річчя визволення українських (руських) земель від іга Золотої Орди» (реєстр. № 9479), в якому йдеться про визначальну битву 1362 року на Синіх водах, що «відбулася задовго до Куликовської битви 1380 р., на річці Сині Води (нині р. Синюха Кіровоградської області».

«Київські хмільничани» здивувались такою «необізнаністю» Б.Тарасюка.

«Ми сподіваємось, що готуючи проект постанови Ви керувались не отриманням швидких політичних дивідендів, а скоріш за все допустили прикру помилку, не розібравшись досконало у історичних подіях. Хіба Вам не відомо, що 15 років на Кіровоградщині спеціально проводилися археологічні розкопки та жодних доказів битви не виявлено. Вивчивши усе та зваживши, Ви мали б дійти висновку, що битва відбулась на Вінниччині, на берегах Синьої Води (Сниводи) Хмільницького району. Про це свідчать праці істориків, краєзнавців, дослідників; залишки зброї на місці битви; могили загиблих воїнів; топоніміка і гідроніміка Присниводдя; усна народна творчість (фольклор); інкорпорація саме цих земель до складу Великого Князівства Литовського та інші незаперечні наукові докази», – йдеться у зверненні хмільничан до нардепа.

Разом з тим в громадській організації наголосили, що Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності на своєму засіданні 7 грудня 2011 року розглянув проект Постанови та звернув увагу, «що між істориками та краєзнавцями до цих пір точаться дискусії щодо точного місця битви».

Тим часом хмільницькі краєзнавці переконані, що цього року місто відзначатиме свій «ювілейний День народження». Адже, за їх словами, перша письмова згадка про Хмільник датується 1362-м роком. Як згадується в літописі, саме 1362 року, «зібравши чимале військо з литовців, росіян, українців і білорусів, литовський князь Ольгерд, біля річки Синя Вода, розгромив вщент татарські орди братів Котлубуга, Качибея і Дмитра, яким належало Поділля. Він же і оволодів Хмільником…».

До речі, днями до ініціативи «Братства хмільничан у Києві» приєдналась і Хмільницька міська рада. За ініціативою депутата Володимира Мельничука, сесія міськради підтримала звернення земляків до Б.Тарасюка і окремо звернулась до районної ради та РДА з пропозицією «об’єднати зусилля щодо відстоювання історичної справедливості в питанні локалізації на офіційному рівні історичної битви 1362 року на річці Синя Вода».

Виконкому міської ради доручено здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення у березні-квітні 2012 року спільно з районною владою, науковцями, краєзнавцями, істориками науково-практичної конференції на тему «Хмільницький край крізь призму древніх визначних подій».