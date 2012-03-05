Одесит "розводив" вінничан фальшивими двохсотками

Працівники міліції затримали 48-річного жителя Одеської області, який на території Тростянецького району Вінницької області у трьох магазинах та а одній з автомобільних заправок збув чотири купюри номіналом по 200 гривень з ознаками підробки. Цими купюрами зловмисник розраховувався за придбаний товар.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В усіх чотирьох випадках продавці магазинів помічали, що гроші фальшиві, лише після того, як злодій залишав приміщення магазинів. Тоді й телефонували до міліції.

Також до міліції звернулися ще троє громадян, з якими зловмисник намагався розрахуватися фальшивими двохсотгривневими купюрами. Вони виявилися пильнішими і не взяли цих грошей.

Усі заявники повідомили, що зловмисник пересувався на автомобілі «Nissan Rogue» та назвали його номерні знаки.

Як повідомив начальник Тростянецького райвідділу міліції Сергій Гаджук, іномарка та її господар були затриманні працівниками тростянецької міліції у Одеській області. Підозрюваним виявився 48-річний непрацюючий місцевий житель. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання за розбій.

Зі слів затриманого, дані гроші він отримав від невідомого чоловіка, з яким випадково зустрівся на одеській трасі під час обміну валюти. Де насправді чоловік взяв фальшиві гроші, з’ясує слідство.

Наразі затриманому пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України – шахрайство вчинене повторно. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.