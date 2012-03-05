Вінниця впритул підійшла до епідпорогу по грипу

За останній тиждень Вінниця підійшла до епідпорогу по грипу практично впритул - захворюваність нижче критичної позначки всього на 2,5%.

Про це повідомив портал “20 хвилин” з посиланням на фахівців Вінницької міської СЕС.

Захворюваність на застудні хвороби минулого тижня знову збільшилася. За минулий тиждень у Вінниці застудилися 4200 людини (за попередній тиждень - 3302). З них дітей -2934 (65%). У порівнянні з попереднім тижнем - 2033 (61,5%) їх процентне співвідношення так само збільшилася.

Кількість хворих на тисячу людей - показник, за яким медики визначають інтенсивність захворювання, також збільшився. Зараз він становить всього 116,4 (при попередніх 89,9).

- Вірус грипу активізувався, - говорить лікар-епідеміолог Вінницької міської санепідстанції Олена Голубовська. - Зараз ми практично впритул підійшли до епідпорогу. Зараз він становить 119,8 (при попередніх 107,9) і ми не доходимо до нього всього на 2,5%. Втім, далі цифри епідпорогу вище, так що про епідемію говорити ще зарано.