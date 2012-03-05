Мер обговорив з Радою підприємців порушників нічного спокою

Вінницькі бізнесмени під час засідання Ради підприємців при міському голові ознайомились із проектом рішення виконкому «Про встановлення режиму роботи закладам торгівлі та ресторанного господарства, розташованих на території м. Вінниці».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Таке рішення міська влада планує прийняти в зв'язку із тим, що останнім часом мешканці обласного центру дедалі більше почали скаржитись на роботу закладів торгівлі та громадського харчування, які працюють у цілодобовому режимі, щодо порушення звукового режиму та громадського порядку у нічний час. Відтак, у закладах, які розташовані у житлових будинках, пропонується встановити режим роботи з 7:00 до 23:00 години. Таке рішення може прийматись за погодженням із власниками підприємств торгівлі та ресторанного бізнесу, які розташовані на території міста.

Зваживши усі «за» та «проти» проекту даного регуляторного акту, члени Ради підприємців досягли домовленості стосовно того, що спільно із владою опрацюють механізми та переліки тих об'єктів, де відповідними службами зафіксовано найбільше порушень - як стосовно звукового режиму, так і громадського порядку у нічний час.

Крім того, представники Ради підприємців при міському голові підтримали те, щоб на злісних порушників у разі не дотримання вимог та не вжиття заходів щодо усунення зауважень, накладались штрафи. Таким чином, бізнесмени будуть більш зацікавленні у дотриманні вимог чинного законодавства. Також кількість місць концентрації негативних явищ у місті можна буде зменшити шляхом дотримання громадського порядку, в тому числі і за допомогою правоохоронних органів.

- У місті існують заклади торгівлі та ресторанного господарства, куди упродовж року було здійснено понад 130 викликів лише представників правоохоронних органів, - говорить міський голова Володимир Гройсман.- Окреме питання стосується феєрверків, які лунають після 22-ї години, попри законодавчі обмеження. Ми повинні спільно із підприємцями вирішити, яким чином можемо ліквідувати цю проблему так, аби з одного боку не завдавати незручностей для вінничан, які проживають поблизу таких закладів, а з іншого - не забирати у підприємців можливість займатися бізнесом.