20-річного хлопця збили дві машини одразу

Вчора, 4 березня, дуже не пощастило 20-річному хлопцю, який переходив дорогу у с. Ксаверівка Вінницького району.

Як повідомило УМВС України у Вінницькій області, спочатку на нього наїхав автомобіль «Рено—кенго», керований 48–річним водієм. А після цього на потерпілого наїхав ще один автомобіль, за кермом якого був 36–річний мешканець міста Кіровоград.

Внаслідок отриманих травм потерпілий потрапив у лікарню.

За фактом ДТП проводиться перевірка.