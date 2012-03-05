20-річного хлопця збили дві машини одразу

13:45, 05 березня 2012
Вінниця
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Вчора, 4 березня, дуже не пощастило 20-річному хлопцю, який переходив дорогу у с. Ксаверівка Вінницького району.

Як повідомило УМВС України у Вінницькій області, спочатку на нього наїхав автомобіль «Рено—кенго», керований 48–річним водієм.  А після цього на потерпілого наїхав ще один автомобіль, за кермом якого був 36–річний мешканець міста Кіровоград.
Внаслідок отриманих травм потерпілий потрапив у лікарню.

За  фактом ДТП проводиться перевірка.

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