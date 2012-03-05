Грошима на пам'ятник Шевченку пропонують поділитися депутатам

Вінничани мистецькі акції з нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка цьогоріч вирішили провести з користю для справи.

Як повідомила на прес-конференції для місцевих ЗМІ директор Департаменту культури Вінницької міської ради Ірина Френкель, найбільш значимим тематичним заходом стане загальноміська благодійна мистецька акція “Шевченко — для усіх століть”. Дійство відбудеться 12 березня у концертній залі Вінницької обласної філармонії “Плеяда”.

В рамках акції відбудеться літературно-мистецьке свято за участі переможців загальноміського конкурсу читців, творчих колективів шкіл естетичного виховання, міського палацу мистецтв і Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича.

Також у концертній програмі візьме участь міський камерний хор “Вінниця” та сольні виконавці.

Проте цьогорічною особливістю свята стане громадська акція зі збору кошті на облаштування території для встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у місті.

Як повідомив виконавчий директор Благодійного фонду “Подільська громада” Андрій Дручинський, Фонд як організатор наразі надрукував 400 квитків, - 200 по 20 гривень для студентів та пересічних громадян і 200, які коштують по 1000 гривень. Їх запропонують придбати депутатам міської та обласної рад, а також підприємствам- юридичним особам. Як повідомив А. Дручинський, наразі вже роздали 150 квитків. Хто зголоситься посприяти створенню пам’ятника Кобзареві обіцяли поінформувати на сайті Благодійного фонду “Подільська громада”. І не лише за участю в цій акції, а й упродовж всієї компанії зі збору коштів.

Наразі, за словами Андрія Дручинського, на рахунку вже понад 80 тисяч гривень, котрі вінничинани перерахували на спорудження пам'ятника. 55 тисяч — пожертва родини міського голови Володимира Гройсмана.