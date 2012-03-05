Співголовою Ради підприємців став Леонід Марцинковський

2 березня у мерії Вінниці відбулось чергове засідання Ради підприємців при міському голові.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Представники Ради ознайомились із інформацією про стан реєстрації платників єдиного податку у січні поточного року та актуальними змінами у пенсійному законодавстві. Крім того, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович повідомила про зміни, які відбулися у складі Ради. Тепер, за спільним колегіальним рішенням підприємців, місце Ігоря Козловського, який був співголовою Ради, зайняв Леонід Марцинковський, директор ПП «Юридична компанія «ЮТЕРРА».

