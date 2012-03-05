38-річний водій «Fiat Scudo» відібрав життя свого однолітка

3 березня біля смт. Оратів у ДТП загинув 37-річний чоловік. Аварія сталася близько восьмої години вечора. Водій автомобіля «Fiat Scudo», 38-річний житель одного з сіл району, допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Як повідомив начальник Оратівського ВДАІ УМВС України у Вінницькій області Олександр Березюк, потерпілим виявився 37-річний місцевий житель. За фактом скоєння ДТП проводиться перевірка.