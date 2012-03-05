Вибухом газоповітряної суміші жінці обпекло руки та обличчя

Четвертого березня у селі Балки Барського району через вибух газоповітряної суміші постраждала пенсіонерка.

Про це повідомила прес — служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

79-річну Калину К. доставлено в центральну клінічну лікарню міста Бар з опіками рук та обличчя II — III ступеня. Жінка постраждала через вибух газу, який стався у житловій кімнаті літньої кухні.

За попередніми даними, нещасний випадок стався внаслідок витоку природного газу, який призвів до вибуху газоповітряної суміші.

Слід зазначити, що у травмі минулого року в селі Балки стався аналогічний випадок і тоді внаслідок витоку газу та вибуху вприватному будинку помер 63-річний чоловік.

Наразі теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області проводить розслідування нещасного випадку.