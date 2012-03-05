Середньообласний темп зростання сфери послуг у січні — 9.5%

Обсяг реалізованих послуг у Вінницькій області за січень 2012 року склав 341,9 млн. грн., що на 29,5 млн.грн. більше за показник відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило Головне управлівння економіки у Вінницькій області.

Середньообласний темп зростання становить 9,5 %.

Населенню реалізовано послуг на 76,6 млн.грн., що становить 22,4 % від загальних обсягів і на 9,5 % більше відповідного періоду минулого року.

Абсолютний приріст реалізованих послуг на одну особу (рейтинговий показник) становить18 грн.