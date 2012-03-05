У Вінниці вшанують пам’ять Нобелевської лауреатки

Генеральне Консульство Республіки Польща у Вінниці та Книгарня «Є» запрошують Вас на вечір пам’яті Віслави Шимборської, який відбудеться 6 березня. Початок – о 18:00.

1 лютого, на 89-му році життя померла польська поетка, лауреатка Нобелівської премії 1996 року Віслава Шимборська. Її творчість знана у світі не тільки через статус нобелянтки, але й завдяки неповторному художньому та філософському звучанню її поезії.

Протягом вечора у Книгарні «Є» Ви зможете послухати вірші Віслави Шимборської у виконанні поетів Дмитра Штофеля, Василя Пастушини та Катерини Калитко, а також волонтерки програми «Молодь в дії», театрознавця Марти Кацьвін.

Про постать Віслави Шимборської розповість Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек та віце-консул Даміан Чарчинський.

Віслава Шимборська (Wisława Szymborska, 1923-2012) – польська поетка, есеїстка, літературний критик і перекладачка; співзасновниця Товариства польських письменників (1989), член Польської академії знань (1995), лауреатка Нобелівської премії з літератури (1996), відзначена Орденом Білого Орла (2011). Українською мовою вірші В.Шимборської перекладали Дмитро Павличко, Григорій Кочур, Ярина Сенчишин, Наталя Сидяченко, Леонід Череватенко, Анатолій Глущак та інші.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.