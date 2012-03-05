Вінницькі лісівники продали 18.2 тис. кубометрів деревини
15:46, 05 березня 2012Вінниця
0 0
Біржові торги
На ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа» 24 лютого 2012 р. пройшли публічні торги з продажу необробленої деревини, що виставлялися лісовими господарствами Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (ресурс II кварталу 2012 р.)
Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницького ОУ.
Згідно з офіційними даними, на продаж було виставлено до продажу 23.7 тис. куб.м.
Вдалося реалізувати 18.2тис. куб.м деревини, або 76.7 відсотка від виставленого на продаж.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter