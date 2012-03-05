Вінницькі лісівники продали 18.2 тис. кубометрів деревини

На ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа» 24 лютого 2012 р. пройшли публічні торги з продажу необробленої деревини, що виставлялися лісовими господарствами Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (ресурс II кварталу 2012 р.)

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницького ОУ.

Згідно з офіційними даними, на продаж було виставлено до продажу 23.7 тис. куб.м.

Вдалося реалізувати 18.2тис. куб.м деревини, або 76.7 відсотка від виставленого на продаж.