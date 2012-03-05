Директор Вінницького музучилища подарує жінкам концерт

Авторський концерт заслуженого артиста України Станіслава Городинського, приурочений до Міжнародного жіночого дня, а також до десятиріччя вокального відділу Вінницького училища культури і мистецтв відбудеться у великому залі навчального закладу напередодні жіночого свята.

Співак і композитор С. С. Городинський ось вже вісім років є директором Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича. Він - автор більше ста естрадних пісень, кількох десятків обробок українських народних пісень для народного хору та вокальних ансамблів. Пісенну творчість директор і зараз вважає головною справою життя, не забуваючи приділяти увагу довіреним йому учням.

У 1992 році Станіслав Станіславович закінчив Київський державний інститут культури, а 1998 рік приніс Городинському перемогу на всеукраїнському фестивалі "Пісня року". У 2005 році вінницький співак і композитор став "Людиною року" в міському конкурсі в номінації "Діяч культури та мистецтва року". Свого часу Городинський створив кілька самодіяльних пісенних колективів, кожен з яких згодом був удостоєний звання народного. Набутий творчий досвід Станіслав Станіславович передає тепер студентам училища, яке очолює. Сам директор викладає вокал.

У концерті, названому за рядком з пісні "Щастя нема без любові", візьмуть участь театр народного танцю Вінницького училища ім. М.Д.Леонтовича і кращі вокалісти з числа учнів. Початок концерту 7 березня о 18.30 у великій залі училища (вул. Чкалова, 40). Квитки в касах філармонії.

