Екс-нардеп від «НУНС» очолив обласну Держсільгоспінспекцію

Колишній депутат Верховної Ради та екс-керівник вінницької обласної організації партії «Наша Україна» Микола Сокирко призначений виконуючим обов’язки голови Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області.

Про це повідомляє ВИННИЦА.info із зазначенням, що інформація надана Миколою Сокирком особисто.

За його словами, наказ про його призначення в.о. голови Держсільгоспінспекцію Вінниччини підписано 23 лютого.

До цього призначення 55-річний Сокирко працював в апараті комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України, який очолює теж вінничанин – ректор Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік.

Микола Сокирко був депутатом Верховної Ради 4 (2002-2006 роки) та 5 (2006-2007) скликань, з квітня 2005 по липень 2007 року очолював облорганізацію «Нашої України».

У липні 2007 року він склав повноваження голови вінницької облорганізації партії «Наша Україна» через недемократичність ухвалення рішень та формування списків керівництвом «Нашої України» кандидатів в депутати на позачергових парламентських виборах, що пройшли восени 2007 року.

Довідка. Державна інспекція сільського господарства у Вінницькій області утворена постановою Кабінету міністрів № 1300 у грудні 2011 року і має об’єднати обласні Державну хлібну інспекцію, державну насіннєву інспекцію, інспекцію закупівель та якості сільськогосподарської продукції, інспекцію державного технічного нагляду, інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції та частково територіальний орган Державного комітету із земельних ресурсів, у частині виконання ним повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.