Я тебе породив, я тебе і вбив

Побутовий конфлікт між батьком та сином закінчився смертю. Сварка, яка виникла після розпитої спільно пляшки горілки переросла в бійку, під час якої батько схопив зі столу кухонний ніж і вдарив ним свого сина у живіт. Внаслідок отриманої травми 30–річний чоловік на місці події загинув. Це сталося 3 березня в одному із сіл Тиврівського району.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Тиврівського райвідділу міліції Руслан Благун, чоловіки розпивали горілку на кухні свого будинку, у якому крім них знаходилися ще дружина підозрюваного та декілька друзів. Вони почули сварку і прибігли, щоб їх заспокоїти, але все сталося миттєво і вони вже не змогли допомогти пораненому. Його смерть наступила в лічені хвилини.

Як з’ясувалося, батько загиблого - 48–річний чоловік раніше неодноразово був судимий за скоєння тяжких злочинів. Наразі він затриманий і перебуває у райвідділку. За фактом навмисного вбивства порушили кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.