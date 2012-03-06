Вінницький плавець – срібний призер чемпіонату України!

У Дніпропетровську фінішував відкритий зимовий чемпіонат України з плавання серед чоловіків, жінок та молоді. За медалі змагалися не лише представники регіонів України, але й Молдови, Білорусі, Росії, Казахстану і Грузії. Загалом на блакитні доріжки виходили понад 400 учасників.

Вінницю представляли 4 вихованці міського Палацу дітей і юнацтва ім. Лялі Ратушної і один – ДЮСШ № 2 міського спорткомітету. Лише один із них реально претендував на медалі. Це 17-річний майстер спорту України, кандидат до національної збірної країни Віталій Картовий.

– У Дніпропетровську Віталій брав участь у 5 фінальних запливах серед молоді (у різних стилях плавання), куди виходять по 8 найкращих плавців, – розповів його наставник, тренер-представник збірної Вінницької області з плавання Сергій Коваль. – У фіналах він виборов одну срібну нагороду – на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Цього року Картовий спробує покращити свої результати, аби поборотися за місце у національній збірній.