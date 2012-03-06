Горіли склади «Чернятинського пива»

Сьогодні, 6 березня, в селі Чернятин Жмеринського району на території приватного підприємства "Чернятинське пиво" в складському приміщенні виникла пожежа на площі 400 кв. м.

Про це повідомила прес-служба МНС.

Двоповерховий будинок 1885 року забудови, площею 1700 кв. м., що використовувалася для зберігання солоду), спалахнув о 3.15.

О 6.47 підрозділами МНС у складі 7 одиниць основної та спеціальної техніки і 36 осіб особового складу пожежа ліквідована. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Вінницькій області.