Доходів до обласного бюджету у січні назбирали 154.8 млн. гривень

За січень 2012 року до бюджету Вінницької області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 154,8 млн. гривень.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Вказана сума становить 6,8% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2262,7 млн.грн.).

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 16,4 млн.грн., або на 11,8%.