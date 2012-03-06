Доходів до обласного бюджету у січні назбирали 154.8 млн. гривень
09:54, 06 березня 2012Вінниця
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6.8% до річного плану
За січень 2012 року до бюджету Вінницької області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 154,8 млн. гривень.
Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.
Вказана сума становить 6,8% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2262,7 млн.грн.).
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 16,4 млн.грн., або на 11,8%.
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