У центральній дитячій бібліотеці декламуватимуть Шевченка

Сьогодні, об 11.00, у центральній дитячій бібліотеці Вінницької міської бібліотечної системи, що по проспекту Космонавтів, відбудеться загальноміський конкурс читців “Шевченко — для усіх століть”, який проводиться щорічно з 2001 року.

Про це повідомила директор Депатраменту культури Вінницької міської ради Ірина Френкель.

За словами І. Френкель, конкурс проводиться з метою популяризації літературної спадщини Кобзаря та національно-патріотичного і духовного виховання дітей і молоді.

Взяти участь у конкурсі зголосилося вже понад 60 учасників. Це учні загальноосвітніх шкіл і шкіл естетичного виховання, учасники художньої самодіяльності закладів культури міста.

Переможці конкурсу візьмуть участь в обласному конкурсі читців “Кобзар і Україна”.