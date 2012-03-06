Вінничани віднесли у січні в банки 2.3 млрд. гривень готівки

Стан готівкового обігу за січень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року у Вінницькій області в цілому і характеризувався як зростанням надходжень готівки до кас установ банків, так і видач із них.

Про це повідомило Головне управління економіки у Вінницькій області.

Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень 2012 року склали 2297 млн.грн., що на 300 млн.грн., або на 15% перевищує показники відповідного періоду минулого року.

За січень 2012 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ області перевищували обсяги її видатків з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 259 млн.грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вилучення готівки з обігу зросло на 17 млн.грн. , або на 7%.