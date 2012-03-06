Підприємств-мільйонерів у Вінницькій області побільшало на 22

За підсумками 2011 року на Вінниччині прибутково спрацювали 70,2% підприємств на суму 2251,7 млн.грн.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Порівняно з 2010 роком частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 0,2 в.п., сума отриманого ними прибутку зросла в 1,5 рази.

Більше 1 млн. грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 242 суб’єктів підприємницької діяльності області. Їх кількість зросла на 22 підприємства. Серед них: ПАТ «Продовольча компанія «Поділля», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Хмільницьке», АНВП «Візит», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Вінницяпобутхім», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ТОВ СУІП «Сперко Україна», ПП «Автокрафт», ТОВ фірма «ЛЮСДОРФ», ПАТ «Гніванський завод спецзалізобетону», ДП «Вінницятрансприлад», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Плазматек» тощо.

За попередніми даними, фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (з врахуванням сільськогосподарських підприємств, але без малого бізнесу) області за 2011 рік склав 1412,4 млн.грн. прибутку і в порівнянні з 2010 роком він збільшився в 2,1 рази або на 742,65 млн. грн.