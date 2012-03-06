Вінничани - за право об'єднувати громади різних областей

5 березня у Вінницькій обласній Раді відбувся круглий стіл з обговорення проекту Закону України «Про об’єднання територіальних громад». Проект на сьогодні поданий до Верховної Ради Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У громадських колах та органах самоврядування регіонів триває процес обговорення та внесення змін і пропозицій до законопроекту.

Очолив засідання круглого столу голова обласної Ради Сергій Татусяк, який бере участь у творенні даного нормативно-правового акту як голова постійної комісії з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад.

Участь у зібранні також взяли заступники голови облради, депутати облради, окремі голови районних рад, сільські голови, представники громадських організацій, а також головний консультант Управління зі зв’язків з місцевими органами влади апарату Верховної Ради України Андрій Тарасюк.

Закликаючи колег до дискусії, Сергій Татусяк зауважив, що законопроект «Про об’єднання територіальних громад» – це закон завтрашнього дня.

– Це один із небагатьох законопроектів, який спрямований на користь людей. Ключовий стимул до об’єднання громад тут фінансовий. І ми маємо його відстоювати, бо інакше закон не потрібен, – зауважив С.Татусяк.

Він нагадав, що даний законопроект розроблений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання державної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

В ході обговорення законопроекту вінницькі самоврядці напрацювали низку пропозицій до його змісту. Серед головних: надати можливість об’єднуватися громадам, які належать до різних районів чи областей; удосконалити процедури референдуму, призначення тимчасових керівників об’єднань та наділення їх повноваженнями; встановити відстань від адміністративного центру до найвіддаленішого населеного пункту не у 30 км, а у 15 км тощо.

Крім того, більшість учасників круглого столу зійшлися на думці, що паралельно проекту Закону України «Про об’єднання територіальних громад» необхідно вносити зміни до низки інших супутніх законів, а також Податкового та Бюджетного кодексів.

Підсумовуючи засідання, Сергій Татусяк зауважив, що допоки дискусія довкола законопроекту точиться на владних рівнях, потрібно активізувати його обговорення у громадах, які вже мають визначатися, наскільки він їм потрібен.

12 березня голова обласної Ради представлятиме пропозиції вінничан щодо проекту закону у Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.