Вінницькі юннати здивували Януковича садовою екзотикою

У столичному палаці дітей та юнацтва вчора пройшла друга Всеукраїнська виставка дитячої творчості “Країна юних майстрів”, де свої роботи та досягнення представляли вихованці позашкільних закладів освіти. Стенди юних винахідників, художників, маленьких літераторів та юннатів навіть відвідав Президент України Віктор Янукович.

Вінничани у цьому заході також взяли участь. В розділі “Юннатія України” вінницькі натуралісти презентували експозицію, яка демонструє здобутки школярів області у садівництві.

Представляли експозицію переможці Всеукраїнської трудової акції “Плекаємо сад” та Всеукраїнського фестивалю “Український сад” дев'ятикласники вінницької ЗОШ № 5 Марія Леонова і Євген Ставничий. Вони відвідують гурток “Юних садівників” Вінницької обласної станції юних натуралістів. Відтак, свої досягнення та успіхи подільських юннатів представляли під керівництвом — методиста Павла Мигуна, керівника гуртків та методиста Любові Жовтоножук.

- Наші діти мали що показати, бо на Вінниччині школи і позашкільні установи розглядають пришкільні ділянки не лише як засіб поповнення раціону учнів, а й як засіб трудового виховання, - каже Любов Жовтоножук. - А головне — як можливість зацікавити дітей сільським господраством, зокрема, садівництвом. Наші вихованці йдуть далі, - вони цікавляться науковими аспектами аграрної сфери, - це справжні юні дослідники.

Виставлятись юннати мали з чим, бо виростили гарну садовину. Різноманітні сорти яблук, груш, горіхів і навіть їстівні каштани демонстрували на стенді вінничани. А також екзоти, які виростили на закритому ґрунті, - лимони, мандарини, гранати.

А ще юні садівники навчилися вирощувати у теплиці обласної станції юннатів авокадо, інжир та ананаси. Отож, приємно вразили і здивували своїми вміннями міністра освіти Дмитра Табачника та Віктора Януковича, котрі відвідали вінницький стенд.

Президент високо оцінив роботи талановитих дітей.

- Наша держава будується як сильна, незалежна країна. Ми маємо велику надію на вас», – сказав Глава держави, звертаючись до юних учасників виставки після огляду їхніх робіт. За словами Президента, йому було дуже цікаво побачити творчий доробок винахідників і майстрів.