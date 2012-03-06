Держгірпромнагляд з'ясовує причини отруєння дитини

Четвертого березня о 23.00 годині у мешканців однієї з вінницьких квартир по вулиці Енгельса раптового погіршився стан здоров’я. Зі слів господаря, його п’ятирічний син отримав отруєння чадним газом середнього ступеню, а дружина — легкого.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду У Вінницькій області.

Їх обох було доправлено до лікарні, де вони перебувають і сьогодні.

Комісія територіального управління Держгіпромнагляду у Вінницькій області з’ясовує причини появи чадного газу в помешканні.