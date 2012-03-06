Держгірпромнагляд з'ясовує причини отруєння дитини
10:41, 06 березня 2012Вінниця
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Четвертого березня о 23.00 годині у мешканців однієї з вінницьких квартир по вулиці Енгельса раптового погіршився стан здоров’я. Зі слів господаря, його п’ятирічний син отримав отруєння чадним газом середнього ступеню, а дружина — легкого.
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду У Вінницькій області.
Їх обох було доправлено до лікарні, де вони перебувають і сьогодні.
Комісія територіального управління Держгіпромнагляду у Вінницькій області з’ясовує причини появи чадного газу в помешканні.
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