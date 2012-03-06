Лідер гурту "Тінь Сонця" говоритиме про постать Шевченка

Книгарня «Є» запрошує Вас на зустріч із лідером гурту «Тінь Сонця» Сергієм Василюком, яка відбудеться 9 березня. Початок – о 14:00.



У творчості гурту «Тінь Сонця» важливу роль відіграє класична спадщина української літератури, зокрема, творчість Тараса Шевченка. На зустрічі із вінничанами лідер гурту Сергій Василюк розповість про власне сприйняття постаті Шевченка та його образу в новому тисячолітті. Також музикант порадує своїх шанувальників імпровізованим виступом та автографами.

Нагадаємо, що на початку року Сергій Василюк презентував у Вінниці сольний проект – додаток до книжки Ред’ярда Кіплінґа «Легенди з Книги Джунглів».

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

