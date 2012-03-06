"Вінницькі Гайдамаки" фінішували останніми

Визначились учасники протистояння за 5-е місце Професійної хокейної ліги України. За нього прогнозовано посперечаються "Леви" зі Львова та "Харківські Акули". "Леви" у півфінальній серії “втішного” плей-офф двічі обіграли "Вінницьких Гайдамаків" – 7:3 та 8:2. Обидві гри (4 та 5 березня) приймав Львів, бо можливості приймати суперників на домашній арені у вінничан немає – через заборгованість за оренду “Льодового клубу” у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького. Тим часом "Акули" прибрали зі шляху "Барсів" (Броварський район, Київська область).

– Чемпіонат ПХЛ для “Гайдамаків” завершено. Вони посіли останнє, восьме місце, – повідомив “УНІАН-Вінниччина” прес-аташе ХК “Гайдамаки” Володимир Бабков. – У команди поки що нема й головного тренера. Нагадаю, ще місяць тому після розгромної поразки від “Донбасу-2” (1:10) у відставку було відправлено Олега Циркунова. Нині обов’язки головного тренера виконує генеральний директор клубу Валерій Лук’янець.